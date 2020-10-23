طيران العدو يغير على غزة بحجة الرد على صاروخين اطلقتهما حركة الجهاد الاسلامي لمساندة الاسير المضرب ماهر الاخرس
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28 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل بكل انحاء المملكة

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