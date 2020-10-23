طيران العدو يغير على غزة بحجة الرد على صاروخين اطلقتهما حركة الجهاد الاسلامي لمساندة الاسير المضرب ماهر الاخرس

نقلت وسائل اعلام عبرية عن الجيش الإسرائيلي زعمه ان حركة الجهاد الإسلامي هي التي أطلقت صاروخين مساء أمس الخميس من قطاع غزة.

فقد قال المتحدث باسك الجيش أن من أطلق القذيفتين هي خلية من حركة “الجهاد الإسلامي”، ردا على إضراب ماهر الأخرس عن الطعام، وهو عنصر ينتمي للحركة ومعتقل في إسرائيل.

لكن الجيش الإسرائيلي حمّل حماس “مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه، ومسؤولية تداعيات الاعتداءات ضد مواطني إسرائيل”، وأغار على مواقع لها اليوم الجمعة، زاعما إن حماس اعتقلت الخلية التابعة لـ “الجهاد الإسلامي”، المسؤولة عن إطلاق القذائف على إسرائيل.

فقد شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على أهداف وسط وجنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال ،صباح اليوم الجمعة، أنه قصف الليلة عدة أهداف لحماس في غزة بينها معمل للتصنيع العسكري مخصص لإنتاج مواد شديدة الإنفجار بالإضافة لمدخل النفق.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد افادت، مساء امس الخميس، بأن صفارات الانذار دوت في مستوطنات الغلاف جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأشارت المصادر الاسرائليية، الى أنه تم سماع 4 انفجارات متتالية بعد اطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية،حيث تم اعتراض احدهما من قبل منظومة القبة الحديدية.