حتى لا يلقى مصير الخاشقجي.. الطريد سعد الجبري يلاعب العربيد محمد بن سلمان

طيران العدو يغير على غزة بحجة الرد على صاروخين اطلقتهما حركة الجهاد الاسلامي لمساندة الاسير المضرب ماهر الاخرس
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