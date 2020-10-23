اجواء معتدلة في المرتفعات وحارة بباقي المناطق اليوم وغدا

تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتتكاثر كميات الغيوم تدريجيا مع ساعات الليل، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المملكة خاصة الجنوبية منها، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة يوم الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية. –(بترا)

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