هياجنة يوضح اسباب تراجع الحكومة عن اغلاق حضانات الاطفال

قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل هياجنة، إن العمل في الحضانات سيكون من خلال المحافظة على اشتراطات منع العدوى والبروتوكولات الصحية الصارمة من خلال الالتزام بالتباعد والمحافظة على شروط الصحة العامة

وبين الدكتور الهياجنة، خلال إيجاز صحفي من دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، ان قرار عودة الحضانات جاء انسجاما مع المواءمة بين الضرورات الصحية والحاجات المجتميعة، وحفاظا على استدامة عمل المؤسسسات الصحية، خصوصا فيما يتعلق بالكوادر الصحية مما يؤثر على نوعية الأداء، مؤكدا أن الراحة الجسدية والنفسية للكوادر الصحية أمران مهمان في تقديم رعاية صحية مميزة.