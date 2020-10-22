"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 117 حالة و38 وفاة و2821 اصابة بالكورونا 2818 منها محلية ليصبح العدد الكلي 46441
أهم العناوين
جرينتش+2 08:44
أوروبا تدفع ثمن الفوضى التي خلقتها في سوريا، بعدما ثبتت علاقة الارهابيين هناك بعملية ذبح المدرس الفرنسي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني