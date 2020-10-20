"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 117 حالة و34 وفاة و2035 اصابة بالكورونا 2031 منها محلية ليصبح العدد الكلي40972
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جرينتش+2 10:11
ضبط اعتداء على مياه الديسي وشاحنتين محملتين بالبازلت من الخربة السمرا

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