ضبط اعتداء على مياه الديسي وشاحنتين محملتين بالبازلت من الخربة السمرا

ضبطت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، اعتداء على منظومة مياه الديسي بواسطة العبث بأحد الهوايات الموجودة على الخط حتى تتسرب المياه ويتم تعبئة الصهاريج منها في منطقة الجفر.

وقالت الوزارة في بيان، انها ضبطت الاعتداء بواسطة تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد، وبالتنسيق مع مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير (كادبي) والمركز الوطني لإدارة الازمات والسيطرة، وضبطت الشخص في الموقع بالجرم المشهود، وما زال التحقيق جاريا لكشف ملابسات القضية.

وأضافت الوزارة ان تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد، اكدت عملية اعتداء بالبث الحي في منطقة صحراوية في الجفر تبعد نحو 15 كيلومترا عن احدى مواقع المراقبة.

ورصد خلال المراقبة، شخص يخرج من صهريج مياه قرب احدى الهوايات المخصصة لتخفيف الضغوط على امتداد الخط الناقل لمياه الديسي، واستخدم ادوات وطريقة مبتكرة بفتح الهواية الخاصة، حيث بدأت كميات كبيرة بالتسرب، والتجهيز لتعبئة الصهريج، حيث تمت مداهمته بالموقع والقاء القبض عليه وتوديعه المركز الامني لتحويله للمدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بالمقتضى.

كما ضبطت وزارة المياه والري اليوم الثلاثاء، شاحنتين محملتين بالبازلت المستخرج من اراضي الخزينة بطريقة مخالفة ذات العائد الاقتصادي المرتفع، من الاراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا، لبيعها بطريقة مخالفة، وأوقفت السائقين وحولتهم للمدعي العام وحجزت الحمولة والسيارات لدى مديرية المشاغل المركزية.

وأكدت الوزارة في بيان، مواصلة حملاتها بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والامنية لرصد وإزالة اية اعتداءات، داعية المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه 117116.

وثمنت الوزارة جهود وزارة الداخلية متصرفية لواء الهاشمية، ومرتبات الامن العام مركز امن الهاشمية، على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشآتها.