دائرة الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والأجهزة خلوية

خلويات

قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان دوريات مكافحة التهريب في منطقة الأزرق ضبطت (14) كف حشيش بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وقد تم تسليم المضبوطات والمهربين لمديرية مكافحة المخدرات لاجراء المقتضى القانوني.

كما قامت كوادر مكافحة التهريب وضمن جولاتها وحملاتها التفتيشية بضبط أجهزة خلوية مهربة بواقع (113) في العاصمة عمان، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتحويل المهربين إلى المدعي العام المختص.

وتهدف هذه الحملات إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة وتحقيق العدالة في الاسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار باضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف الناطق الاعلامي ان الدائرة تعمل على حماية القطاعات التجارية الملتزمة من خلال خطتها الاستراتيجية والتي تهدف إلى مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة والرفع من سوية الاقتصاد الوطني ويتطلب ذلك فرض رقابة جمركية على الاسواق، متمنين على جميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية مهربات من خلال الارقام التالية : 0780323297 / 0780323298 أو عبر الواتس اب رقم :0780381381