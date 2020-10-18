في ذكرى رحيله.. حوار بالفيديو بين وكالة فرانس 24 وهدى جمال عبد الناصر حول “الأرشيف السري” للزعيم العظيم

اجرت وكالة فرانس 24 الحوار التالي مع الدكتورة هدى جمال عبد الناصر التي عرضت أبرز ما يتضمنه “الأرشيف السري” لوالدها الرئيس جمال عبد الناصر في الذكرى الخمسين لوفاته،

وتتناول هدى في هذا الحوار مواقف الزعيم الراحل إزاء القضية الفلسطينية عبر الوثائق، التي تشير إلى أن عبد الناصر قد أجرى “نقداً ذاتياً” بعد هزيمة 1967. و

تشير إلى الاستقبال الحافل للزعم الراحل في السودان لدى مشاركته في قمة الخرطوم عام 1967. كما تتطرق إلى دعم عبد الناصر للثورة الجزائرية، وتنوه بأن الكفاح الجزائري كان “رمزاً”.

وترد هدى عبد الناصر على الانتقادات التي تعتبر الزعيم الراحل أضاع فرصة تكريس الديمقراطية، بالقول: “إن الرئيس عبد الناصر نفسه رد على هذا الأمر عبر نقد ذاتي”، وخاصة بعد 1967، وتذكر أنه كان يريد حزباً معارضاً.

وفيما يتعلق بإرث عبد الناصر ترى أن هناك “الإرث المادي” مثل قناة السويس والسد العالي ومشاريع التصنيع وهناك “الإرث المعنوي” المتمثل بـ”إحساس المواطن بكرامته”.