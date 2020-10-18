شهيرة: محمود ياسين رجل استثنائي في فنه وموهبته ونجوميته



وجهت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الكبير محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ 79 عاما، رسالة لفقيدها.

وكتبت شهيرة عبر حسابها بموقع “فيس بوك” :”حبيبي وحبيبي وروحي والحياه التي ذهبت بعيدا .. كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياه وصعابها فانا الجزء الطاغي.. ولما تعبت في السنين الماضية كنت لك وكنت لك وكنت لك .. وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب.. والحب والحب لقلب أنسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيء في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب.. استثنائي في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده .. وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير .. استثنائي في إنسانيته وأخلاقه التي اتفق عليها الجميع”.

وأضافت :”علمني حاجه أغلبنا يعتبرها ثقيلة علي قلبه وهي ثقافة الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوه وكرامة وليس العكس .. وكان دايما لأقل شيء يقول آسف.. أقوله على أيه يا حبيبي مش مستاهلة .. وأنا لما أغلط أقوله أنا آسفة يرد يقول العفو العفو ياحبيبي أيه الأدب ده أيه الأخلاق دي هقول أيه ولا أيه .. صلاة الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا لخير دليل على حب المولى لك (نادي الله سيدنا جبريل وقال يا جبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب روح وريحان “.