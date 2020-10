وفاة معجزة السينما الامريكية روندا فليمنج عن عمر 97 عاما

رحلت عن عالمنا، الممثلة الأمريكية روندا فليمنج عن عمر ناهزالـ97 عاما في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، حيث أكدت مساعدتها الشخصية، كارلا سابون لمجلة (فارايتي) يوم امس الجمعة وفاة الممثلة الأمريكية التي قدمت أعمالا سينمائية عديدة من بينها مثل “Spellbound” عام 1945 و”Gunfight at the OK Corral” في 1957.

وبشعرها الأحمر الملفت وعينيها الخضراوان، أُطلق على فليمنج لقب “ملكة التكنيكولور”، وهو اللقب الذي اشتهرت به أيضا شقراء أخرى في هوليوود، هي مورين أوهارا.

وقد حصلت فليمنج، التي ولدت في لوس أنجليس عام 1923 لأم كانت تعمل عارضة أزياء وممثلة، على أول دور رئيسي لها حين كانت في أوائل العشرينيات من عمرها، في فيلم “Spellbound” للمخرج ألفريد هيتشكوك، وشاركت فيه البطولة إنجريد بيرجمان وجريجوري بيك.

وبمرور السنوات، اكتسبت المزيد من الشهرة وقدمت العديد من الأفلام مثل “A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court” عام 1948 و”While the City Sleeps” في 1956، بين أعمال أخرى.

وبعيدا عن التمثيل، تفرغت فليمنج، لعملها الخيري لصالح الأبحاث ضد السرطان، وهو مرض عانت منه شقيقتها بيفرلي.

كما جذبت حياة فليمينج الخاصة الأضواء أيضا حيث تزوجت ست مرات، وكان زوجها الأخير هو دارول واين كارلسون الذي توفي عام 2017.