طقس خريفي معتدل في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 32 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 26، وفي البحر الميت 35 – 25، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.

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