وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 81 حالة و20 وفاة و1505 اصابات بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 36053
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الأزهر الشريف يدين جريمة «قطع رأس» مدرس في باريس، ويدعو لتشريع عالمي يُجّريم الإساءة للأديان

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