رغم معارضة الحكومة والاحزاب.. مجلس السيادة السوداني يقرر قبول العرض الامريكي بالتطبيع السريع مع اسرائيل
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جرينتش+2 05:22
مصدر قضائي: قضية مطيع والدخان ما زالت منظورة أمام أمن الدولة

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