مشاجرة قرب إشارات كلية حطين تسفر عن إصابتين

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مشاجرة، وقعت مساء أمس بالقرب من إشارات كلية حطين، بين عدد من الأشخاص (ظهر في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي) إثر تزاحم بالمركبات وخلاف على أولوية السير، نتج عنها إصابتين تم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما العامة متوسطة.

وأضاف أنه تم ضبط أحد الأطراف، فيما لاذ الآخر بالفرار،، وتم توديع الشخص المضبوط إلى القضاء وجرى التعميم على الشخص الآخر.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة