ضبط شخص يتجول عاريا ويعاني اضطرابا نفسيا وتسليمه لذويه

أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله حول ويظهر خلاله شخص عار في احدى الطرق الرئيسة بالبادية الوسطى.

وقال الناطق الاعلامي إنه وقبل اسبوع ورد بلاغ لمديرية شرطة البادية الوسطى حول وجود شخص عار في احدى الطرق الرئيسية، حيث تم التحرك للمكان وضبطه ليتبن ان الشخص يعاني من اضطراب نفسي، وجرى تسليمه لذويه بعد اخذ التعهدات اللازمه للحفاظ عليه ومنع تكرار مثل تلك الافعال مستقبلا .

وأهاب الناطق بعدم نشر وتداول ذلك الفيديو لما يحمله من مخالفات قانونية توجب المحاسبة والمجازاة القانونية.