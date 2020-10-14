توقيف مصور وناشر فيديو الفتى المصاب في الزرقاء



عمّان 14 تشرين الأول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن التحقيقات قادت إلى تحديد هوية مصور وناشر الفيديو الذي جرى تداوله أمس، وظهر خلاله الفتى الذي تعرض للاعتداء أمس في محافظة الزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى توديع ذلك الشخص للمدعي العام، والذي قرر توقيفه أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهم مخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وخرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين عن طريق استخدام التصوير بالفيديو وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة