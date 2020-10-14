“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 105 حالات و32 وفاة و2423 اصابة بالكورونا 2411 منها محلية ليصبح العدد الكلي 30550

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل (32) حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (257) حالة.

كما افادت الوزارة ، في الموجز الاعلامي اليومي حول كورونا، بتسجيل (2423) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها (2411) حالة إصابة محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (30550) حالة.

وقد توزّعت الاصابات المحلية على النحو الآتي: وتوزّعت كما يلي: (1319) في محافظة العاصمة عمّان، (293) في محافظة إربد، منها (209) في الرمثا، (42) في محافظة جرش، (22) في محافظة العقبة، (19) في محافظة مأدبا، (11) في محافظة عجلون، (538) في محافظة الزرقاء، (93) في محافظة البلقاء ، (31) في محافظة المفرق، (20) في محافظة الكرك، (17) في محافظة معان، منها (2) في البترا، (6) في محافظة الطفيلة.

كما سجلت المملكة (12) حالة خارجيّة، (11) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة لسائق شاحنة قادم عبر مركز حدود العمري.

وسُجّلت (105) حالات شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، بالاضافة الى إجراء (25295) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1490236) فحوصات.

وبينت الصحة أن من بين حالات الإصابة التي تمّ تسجيلها في لواء الرمثا لهذا اليوم، تمّ تسجيل (188) حالة في مصنع بمدينة الحسن الصناعيّة، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل المصابين وحجر المخالطين، وإغلاق مبنى المصنع وتعقيمه.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عن إنشاء المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية الذي سيتولى المهام الوقائية والعلاجيّة والبحثية عن الفيروسات والأمراض السارية التي قد تهدد حياة المواطنين ولرفع سوية القطاع الصحي.

واضاف الدكتور عبيدات، خلال مؤتمر صحافي في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أنه جرى اختيار لجنة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة تتكون من وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والدكتور عزمي المحافظة والدكتور فراس الهواري والدكتور وائل الهياجنة ووزير الصحة، وسيكون جاهزا خلال أسابيع نظرا للحاجة إلى نظام خاص وبناء مختبرات ومستلزمات للمركز.

وبالنسبة لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، أكد الدكتور عبيدات أن الارقام المسجلة ليست مرعبة رغم الزيادات الملحوظة في أعداد الإصابات، مبينا انه دون الشراكة مع المواطن لن تكون النتائج كما نريدها فيما يخصّ التعامل مع وباء كورونا.

ونفى الدكتور عبيدات ما جرى تداوله من اتهامات بتزوير أرقام وفيات فيروس كورونا بالأردن، ودفع أموال لذوي المتوفين مقابل وضع اعتبار الوفاة ضمن وفيات كورونا، مؤكدا أن الجانب الأخلاقي مهم في القطاع الصحي، والأردن يضرب به المثل في هذا القطاع، ويمتلك نظاما صحيا جيدا وقويا.

وبين أن معظم الوفيات بكورونا يعانون من أمراض مزمنة وأمراض مصاحبة، ولم تتعد نسبتهم 1 بالمئة من عدد الإصابات الكلي، مشيرا إلى أن العودة للحظر أسبوعين سيعمل على انخفاض أعداد الإصابات ولكن مع انتهاء الحظر سيعود الارتفاع لأن المرض موجود في العالم.

واوضح الوزير أن نسبة الحالات الايجابية تصل 7 بالمئة، وان حوالي 50 بالمئة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض، مؤكدا انه سيتم التغلب على موضوع التأخر في إعلان نتائج الفحوصات خلال يومين، بالإضافة لقيام فرق التقصي الوبائي بمتابعة حالة المرضى والمصابين المعزولين منزليا.