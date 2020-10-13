مؤكدا أنها "كارثة وطنية بالمعنيين الإنساني والاقتصادي".. الاسد يتعهد بتقديم دعم مالي مناسب للمتضررين/ فيديو
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جرينتش+2 01:40
مؤكدا أنها “كارثة وطنية بالمعنيين الإنساني والاقتصادي”.. الاسد يتعهد بتقديم دعم مالي مناسب للمتضررين/ فيديو

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