"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 142 حالة و18 وفاة و 2054 اصابة بالكورونا 2047 منها محلية ليصبح العدد الكلي 28127
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جماعات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تبدي قلقها على حياة السجين الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الاخرس

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