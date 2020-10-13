أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتبقى الأجواء يوم الخميس خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت 34 – 24، وفي خليج العقبة 35 – 24 درجة مئوية. –(بترا)

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