جهود مصرية ودولية تُبذل لانهاء معاناته.. محكمة الاحتلال ترفض اليوم الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس إلا بعد انقضاء مدته
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جرينتش+2 02:29
لانه اتهمها بالعماله للاستخبارات التركية.. هيئة تحرير الشام الارهابية تتبرأ من المقدسي وتعتبره مثيرا للفتن ومنحازا للخوارج

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