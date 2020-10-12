“قلوبنا تحترق ألماً لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا”.. شيخ الأزهر يناشد الامة العربية الوقوف الى جانب سوريا

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأمة العربية والعالم أجمع إلى التكاتف والتضامن من أجل سوريا، بعد موجة الحرائق التي تعرض لها عدد من المحافظات والمواقع السورية خلال اليومين الماضيين.

وكتب شيخ الأزهر، في تدوينة عبر موقعي “فيسبوك” و”تويتر”: “قلوبنا تحترق ألماً لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعاً، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية .. أدعو الأمة العربية والعالم كله إلى التكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم”، داعياً الله أن يرزق سوريا الأمن والأمان”.

واختتم تدوينته بالقول: “اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار”.

وقد شهدت سوريا اندلاع حرائق واسعة لم تشهدها البلاد من قبل، وذلك في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص، حيث أتت النيران على آلاف الدونمات من الأحراج وغابات السنديان المعمرة والأراضي الزراعية المشجرة بالزيتون والحمضيات وغيرها من المحاصيل التي يعتاش عليها فلاحو تلك المناطق، الأمر الذي أسفر حتى اللحظة وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة السورية عن 3 وفيات وإصابات عديدة في صفوف أهالي القرى بسبب وصول النيران إلى المنازل السكنية، وسط حركة نزوح من قرى ريف القرداحة وجبلة وبانياس التابعة لمحافظة اللاذقية.

وتعاني طواقم الإطفاء في مختلف المحافظات السورية ضغطاً هائلاً جراء تهالك التجهيزات والعربات، بعد نحو عشر سنوات من استخدامها المكثف، لتلافي الأضرار المتراكمة التي نجمت عن الأعمال الإرهابية من حرائق وتفجيرات وقذائف صاروخية كانت تنهال على مختلف المناطق السكنية الآمنة.