تضم 8 من وزراء الرزار.. إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:37
“قلوبنا تحترق ألماً لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا”.. شيخ الأزهر يناشد الامة العربية الوقوف الى جانب سوريا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني