بينها 4 اعيان.. مناصب شاغرة جراء تشكيل حكومة الخصاونة



بصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على حكومة د. بشر الخصاونة،اليوم الاثنين، شغرت أربعة مقاعد في مجلس الأعيان، ومواقع الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والناطق الرسمي باسم لجنة الأوبئة.

فقد صدرت الإرادة الملكية بتعيين ابراهيم مشهور الجازي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ليشغر موقعه في مجلس الأعيان، بالإضافة لأمية طوقان الذي غادر المجلس إلى الحكومة بموقع نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، أميه طوقان، ومدير الدرك السابق توفيق الحلالمة الذي استلم زمام الأمور في وزارة الداخلية، كما استلم توفيق كريشان حقيبة الإدارة المحلية.

كما شغر موقع الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية بعد تكليف أيمن المفلح بحقيبة وزارة التنمية الإجتماعية، وموقع أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد تعيين محمد سلامة فارس النابلسي وزيرا للشباب.

وبدخول الدكتور نذير عبيدات إلى الحكومة بعد تكليفه بوزارة الصحة، فقد شغر موقعه كعضو وناطق اعلامي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.