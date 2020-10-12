بعد صلح أحمد السقا وتامر حسنى.. الجمهور يهديهما أغنية حول الصداقة/ فيديو

شهدت الساحة الفنية المصرية مؤحرا، خلافا بين النجمين أحمد السقا وتامر حسنى، والذى كشفه الأول خلال استضافته فى برنامج “السيرة” للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة Dmc، حيث كشف السقا عن غضبه من تامر حسنى؛ بسبب تصدر اسمه وصورته على فيلم “الفلوس” بطل للفيلم، مما أضره،

ورغم حديثه إلى تامر وقتها إلا أنه لم يغير من الأمر شيئا على، حسب قوله، مما اضطر تامر حسنى إلى الخروج والحديث عبر حسابه الشخصى على “إنستجرام”، ومعاتبته بأن ما حدث يكون ليس بهذا الشكل على الملأ، وكان من الممكن أن يكون بينهما، لينتهى الأمر فى نهاية المطاف إلى التصالح بينهما.

ولم يغفل الفن على تقديم كل الوسائل فى توثيق الصداقة وتوضيح معانيها، ومساعدة الصديقين على الصلح، حيث تظوع بعض محبي هذين الفنانين بتقديم اغنية الفنان أحمد سعد “بحبك يا صاحبى” التي كان قد اطلقها فى تتر مسلسل “يونس ولد فضة”، من بطولة شقيقه عمرو سعد وسوسن بدر.