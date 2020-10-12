جهود مصرية ودولية تُبذل لانهاء معاناته.. محكمة الاحتلال ترفض اليوم الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس إلا بعد انقضاء مدته
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جرينتش+2 02:29
اردوغان يحارب في عدة الجبهات.. اليونان تدين إعادة تركيا سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط وتعتبر ذلك تهديدا للسلام

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