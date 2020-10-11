من مقدمات الحرب الاهلية الامريكية.. مقتل رجل بالرصاص في صدام عقائدي بين جماعات يمينية وأخرى يسارية بمدينة دنفر
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جرينتش+2 11:02
لهب القصيد

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