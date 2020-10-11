"الصحة" تعلن اليوم الاحد شفاء 56 حالة و10 وفيات و928 اصابة بالكورونا 923 منها محلية ليصبح العدد الكلي 24926
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إخماد كافة الحرائق التي نشبت في سوريا منذ فجر يوم الجمعة والبالغ عددها 156 حريقا

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