اثيوبيا عدو مزدوج يحجب مياه النيل عن مصر، ويصدّر آلاف المهاجرين اليهود الى اسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد “الالتزام باستمرار هجرة اليهود إلى إسرائيل”، كما بحث نتنياهو مع أحمد القضايا الاقليمية وتعميق التعاون بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية إلى اثيوبيا.

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي نتنياهو على اتفاقيات السلام التاريخية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وقال أحمد “إن رئيس الوزراء نتنياهو قاد خطوة تاريخية والأجيال القادمة وحدها ستدرك حجم العمل وكامل تأثيره الإيجابي”.

وأبلغ نتنياهو رئيس الوزراء أحمد أنه ينوي جلب نحو 2000 من المقيمين في أديس أبابا وجوندار إلى إسرائيل على الفور، من منطلق التزامه بمواصلة هجرة اليهود إلى إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إنه لا مانع لديه وأن هذا يرمز إلى الرابط الخاص بين الشعوب، كما ناقشا تعميق التعاون الزراعي والمساعدات الإسرائيلية.

وكان نتنياهو قد اعلن، امس الخميس، أنه يعتزم تقديم قرار إلى الحكومة يوم الاثنين المقبل بجلب 2000 اثيوبي من سلالة الفلاشا مورا إلى إسرائيل، وبحسب ديوان رئيس الوزراء، سيتم تخصيص ميزانية “خاصة” تبلغ قيمتها 370 مليون شيكل من أجل تحقيق هذه العملية. وقال نتنياهو “قبل ستة أشهر، تعهدت بجلب بقية الجالية اليهودية الأثيوبية، نحن نفي بالتزاماتنا”.

ويبلغ عدد اليهود من أصول إثيوبية في إسرائيل حوالي 150 ألف شخص بينهم أكثر من 20 ألفا ولدوا في إسرائيل. ويتحدر معظمهم من مجتمعات منعزلة لعدة قرون عن العالم اليهودي، وتم الاعتراف بهم كيهود في وقت متأخر من قبل السلطات الدينية الإسرائيلية.