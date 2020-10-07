الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة عمر الرزاز
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وزارة العمل تحدد تكلفة استقدام العمالة المنزلية الاجنبية

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