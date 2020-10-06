خيانات يلعنها التاريخ.. الحوثيون يفضحون علاقة الرئيس اليمني علي صالح مع إسرائيل بتدبير من حكام دولة الامارات/ فيديو
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اغلاق 247 منشأة وضبط 431 شخصاً خالفوا أوامر الدفاع

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