قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيا صباح اليوم الاثنين بزعم محاولته طعن شرطي وجندي شمال الخليل



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، عن اعتقال شاب فلسطيني شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته طعن ضابط إسرائيلي.

وذكرت القناة 12 العبرية أن شابًا فلسطينيًا قد حاول طعن شرطي وجندي قرب الخليل، دون وقوع إصابات.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عند مفترق “حوفكيم” قرب “غوش عتصيون”، وحوّلته للتحقيق.

أما صحيفة “يديعوت” فادّعت أن شابًا فلسطينيًا اقترب من شرطي وجندي عند مفترق طرق بالقرب من “غوش عتصيون” وهو يحمل سكينًا.

وزعمت أن جنود الاحتلال “طالبوه بالتوقف، وبعد عدم انصياعه للأوامر سحبوا أسلحتهم وسيطروا عليه دون إطلاق النار”.

وأضافت أنه “لم تقع إصابات في الحادث، وتم اعتقال المشتبه به”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة لشاب عشريني اعتقله جيش الاحتلال على خلفية الحدث.