وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 52 حالة و9 وفيات و1824 اصابة بالكورونا 1823 منها محلية ليصبح العدد الكلي 17464
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توقعات بانتاج 27 الف طن زيت زيتون بسعر 80 دينارا للتنكة

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