وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 139حالة، و13 وفاة، و891 اصابة بالكورونا 889 منها محلية ليصبح العدد الكلي 15640
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قصة صورة.. لماذا قبّل عبد الحليم حافظ يد أم كلثوم ؟؟

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