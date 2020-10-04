تضارب التصريحات حول صحة ترامب، ولكن مصدرا مطلعا قال لوكالة رويترز بأنه "لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي"
أهم العناوين
جرينتش+2 03:43
تسجيل 5 وفيات جديدة بالكورونا بينها شاب في العشرين من العمر

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني