الملك يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفها بمواصلة تصريف الأعمال الى حين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة
أهم العناوين
جرينتش+2 02:16
هيفاء وهبي تبدي سُعادتها بنجاح الحلقات الأولى من مسلسلها “إسود فاتح”/ فيديو

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني