الملك يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفها بمواصلة تصريف الأعمال الى حين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة
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جرينتش+2 02:16
مستشار ترامب يعلن إن “هناك ما يدعو للقلق بشأن صحة الرئيس”.. فهل اقترب الاجل؟؟

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