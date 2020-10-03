الملك يقبل استقالة حكومة الرزاز ويكلفها بمواصلة تصريف الأعمال الى حين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة
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«اليوم العالمي للإبتسامة».. بداية شهر أكتوبر من كل عام

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