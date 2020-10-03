«اليوم العالمي للإبتسامة».. بداية شهر أكتوبر من كل عام

يحتفل العالم في بداية شهر أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للابتسامة، وذلك بسبب اختراع الفنان “هارفي بال” لـ Smiley Face.

وقد جاءت فكرة الاحتفال لـ «بالِ هارفي» في عام 1999، بأن تكون كل أول يوم جمعة من شهر أكتوبر، ثم توفي بعد ذلك، وتم إنشاء مؤسسة هارفي “بال” للابتسامة العالمية وذلك تكريماً للمصمم، ومنذ ذلك العام، أصبحت المؤسسة هي الجهة الكفيلة بالاحتفال باليوم العالمي للابتسامة.

وأصبحت تخصص أموال للأعمال الخيرية، للتشجيع على الفرح والأعمال الجيدة في جميع أنحاء العالم، وليكون هناك يوم واحد على الأقل يصاب فيه الجميع بعدوى اللطف.

وبمناسبة هذا اليوم، فقد تصدر هاشتاج «اليوم العالمي للابتسامة» موقع المدونات الاجتماعية «تويتر»، وتفاعل المغردون معه بقوة وقام كثير منهم بنشر صورهم وهم مبتسمون.