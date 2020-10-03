اجواء خريفية ولكنها حارة نسبيا اليوم ومعتدلة غدا باغلب المناطق

تسجل درجات الحرارة اليوم السبت ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الإثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 12، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 25، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية

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