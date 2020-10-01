قوات الاحتلال تشن فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في معظم مدن وبلدات الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، عرف منهم الزميل الصحفي طارق أبو زيد.

فقد أفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت الزميل طارق أبو زيد، عقب دهم منزله في شارع طلعة عبد الرحيم محمود بمدينة نابلس شمالًا، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال صادرت أجهزة الخليوي والحاسوب الخاصة بالزميل أبو زيد.

وذكرت المصادر أن هذه القوات قد اعتقلت الشاب عدنان أبو حويلة من حي اسكان الكهرباء في نابلس، عقب دهم منزله وتفتيشه.

فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سبسطية عقب اقتحامها، تخللها إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما داهمت دوريات إسرائيلية بلدة عين يبرود واندلعت على إثرها مواجهات، فيما اعتقلت 3 شبان من المزرعة الشرقية شمال شرقي محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سعد أحمد سالم، ومنصور عطا وهو شقيق الشهيد أسامة عطا، عقب اقتحام دير أبو مشعل شمال غربي رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت الشاب عبد المجيد عيسى أبو عاهور (21عامًا)، عقب دهم منزل والده في منطقة العين قرب كنيسة المهد، وفتشته.

كما اندلعت مواجهات في منطقة العين مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسي في بلدة تقوع جنوبي بيت لحم، ومنعت المركبات من المرور أثناء تركيب سياج شائك على جانب الطريق يلحق الضرر بطلبة المدارس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من مخيم الفوار وبلدتي بيت امر والظاهرية ومدينة الخليل جنوبًا.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوبًا، واعتقلت كلا من: إسماعيل سمير الفيومي (17عاما)، وعدي حسني النجار (18عاما)، ومعتصم وائل عوض الله (18عاما) ويزن النجار.

وأوضح الناشط الاعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين: محمد نظام اخليل (17 عاما)، وسليمان محمد أبو دية (16عامًا).

ومن بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت الشاب أشرف حسن الجبارين واستولت على مركبتين، ومن مدينة الخليل اعتقلت وهيب ابو حديد، بعد أن داهمت منزله.

أما في محافظة طوباس شمالًا، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد غازي بشارات (28عامًا)، بعد أن داهمت منزل ذويه.

فيما اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية بلدة كفل حارس في محافظة سلفيت شمالًا وأغلقت بوابتها الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة “حماس”، فقد ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكا، شملت اعتقال (393) مواطنا، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر يونيو الذي سبقه.

ورصد التقرير ارتفاع عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس عن الشهر الماضي لتبلغ (479) حاجزا.

ونفذت (280) اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزا.

كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.