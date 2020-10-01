ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في الأردن اليوم الخميس الى 8

قال رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير، الدكتور عدنان عباس إنه قد تم تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، اليوم الخميس.

وأضاف عباس يقول، في اتصال هاتفي مع قناة رؤيا، أن هذه الوفيات سُجلت بعد صدور الايجاز الصحفي مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وأشار رئيس المركز الوطني للطب الشرعي إلى أن الوفيات قد توزعت على النحو التالي: 5 في مستشفى الأمير حمزة، ووفاة في مستسفى ايدون باربد، واثنتان احداها في مستشفى خاص والأخرى بمستشفى علياء العسكري في العاصمة عمان.

واضاف أنه سيتم تجهيز جثث المتوفين بكورونا حسب البرتوكول الصحي المعمول به مسبقا.

وبهذا يرتفع عدد حالات الوفاة في الأردن منذ بدء الجائحة في آذار الماضي إلى 69 وفاة.