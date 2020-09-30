وزير داخلية الإحتلال يسخر من اتفاقات التطبيع: حكّام العرب دواب يتعين علينا ركوبهم للوصول إلى اهدافنا

بعد الحديث عن تعويضات تطلبها إسرائيل من دول عربية بمئات المليارات، وحديث آخر عن طلب تعويضات من بني سعود عن املاك اليهود من ايام الرسول.. هاهو وزير داخلية الاحتلال⁦، الحاخام أرييه درعي، يسخر من اتفاقية التطبيع مع الإمارات والبحرين.

درعي وفي مقابلة مع موقع “هيدابروت” العبري قال: “يجب أن يزور حكام العرب بلادنا لخدمة اليهود، ولا يجدر بنا أن نستقبلهم كشركاء لنا”.

وأردف درعي: “لا يمكن تحقيق سلام إستراتيجي بين اليهود والمسلمين، والعرب هم دواب موسى ويجب علينا فقط ركوبهم للوصول إلى الوجهة النهائية.. فشراء سرج جديد وعلف جيد للدابة من واجب صاحبها، ولكن يجب أن ينظر صاحبها إليها كوسيلة للركوب فحسب.. مكان الدابة في الإسطبل ولا أحد يذهب بها إلى غرفة استقبال بيته”.

ويضيف درعي: “إن المسلمين سيبقون عدواً لليهود ما دام القرآن كتابهم. والعرب هم أبناء هاجر أَمَة (خادمة) إبراهيم، لذلك يجب أن يكونوا عبيداََ لليهود. الشعب اليهودي هو شعب الله المختار وهو الشعب الحامل للرسالة وليس لغيره الحق في ذلك، وكل من يدعي ذلك يستحق العذاب”.

يذكر أن الحاخام أرييه درعي هو زعيم حزب “شاس” الديني المتعصب والواسع الانتشار بين اليهود.. لعنهم الله.