في استطلاع لاراء الجمهور اجرته شبكة CNN بعد المناظرة التلفزيونية الأولى.. انتصار كاسح لجو بايدن على ترامب/ فيديو
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جرينتش+2 12:17
وزير داخلية الإحتلال يسخر من اتفاقات التطبيع: حكّام العرب دواب يتعين علينا ركوبهم للوصول إلى اهدافنا

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