جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 130 حالة و4 وفيات و1776 اصابة جديدة بالكورونا 1765 منها محلية ليصبح العدد الكلي 11825
أهم العناوين
جرينتش+2 06:45
فصائل المعارضة السورية.. هل حولها أردوغان الى مرتزقة ام هي “بندقية للايجار” منذ البداية؟؟

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني