تدريس جميع مساقات طلبة البكالوريوس إلكترونيا باستثناء العملية منها

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، إن مجلس التعليم العالي قد أجرى تعديلات على قراراته بخصوص تدريس الطلبة في الجامعات وعن بعد.

وأوضح، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أن تدريس طلبة البكالوريوس لجميع متطلبات الجامعة والكلية الاجبارية والاختيارية ومتطلبات التخصص سيكون إلكترونيا وعن بعد.

وأكد توق أن تدريس المساقات التي تحتاج لتطبيقات عملية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا سيكون بالحرم الجامعي مع مراعاة الصحة والسلامة العامة.

وشدد على أنه “لا يتاح للطالب خيار ناجح راسب للمساقات التي تدرس في الحرم الجامعي”.

وأشار توق إلى عقد امتحانين كتابيين للمساقات التي ستدرس في الحرم الجامعي، ويستثنى من ذلك المساقات التي تتطلب إجراءات خاصة للتقييم.

وبين أن تدريس كافة السنوات لطلبة الطب وطب الأسنان في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية، ويترك لمجالس العمداء تقييم بعض المساقات في الكلية للتعليم عبر نظام التعليم المدمج.

أما بالنسبة لتدريس الطلبة من خارج المملكة الذين لم يتمكنوا من العودة للبلاد، فقال توق إنه “يترك لمجالس العمداء خيار تدريسهم الكترونيا في المساقات التي تدرس إلكترونيا حسب القرار، وفي حال عدم قدرتهم تقديم الامتحانات يترك للجامعات آلية تقييمهم”.