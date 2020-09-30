جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 130 حالة و4 وفيات و1776 اصابة جديدة بالكورونا 1765 منها محلية ليصبح العدد الكلي 11825
أهم العناوين
جرينتش+2 06:44
إعادة فتح المساجد والكنائس للصلاة ابتداء من غد الخميس

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني