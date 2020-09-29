تمهيدا لاطلالة نصر الله مساء اليوم.. حزب الله يحذّر ماكرون من تجاوز حدوده والخلط بينَ دورِ الرعايةِ وفعلِ الوصاية
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جرينتش+2 03:18
تركيا تسحب 3000 من مرتزقتها في ليبيا وتعلن استعدادها لتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا

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