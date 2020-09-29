تركيا تسحب 3000 من مرتزقتها في ليبيا وتعلن استعدادها لتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا

قال وزيرالخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم قره باغ.

وتابع وزير الخارجية التركي قائلا: “نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها”. وأضاف أن “الحل الوحيد لمشكلة قره باغ المحتل يكمن بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية ولا يمكن التسوية دون ذلك”.

ويشهد إقليم فره باغ ومناطق مجاورة له، منذ يوم الأحد الماضي، معارك عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمنية التابعة لـ”جمهورية قره باغ” غير المعترف بها، والتي تحظى بدعم من أرمينيا.

وتتهم أذربيجان ومعها تركيا يريفان بشن “عدوان” ضد أراضيها.

وعلى صعيد متصل، أعلن اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني الليبي” أن من وصفهم بالمرتزقة بدأوا في مغادرة المنطقة الغربية من ليبيا، وأن الجيش رصد مغادرة أكثر من 3000 من هؤلاء.

وأكد المحجوب أن الحافلات تتجه إلى المطار، لافتا إلى وجود احتمالين خلف هذه الخطوة، وهي إما نتيجة تغير في الموقف التركي مؤخرا عقب جملة من المعطيات أو أنها ناجمة عن “حاجة تركيا لهؤلاء كمقاتلين في منطقة أشعلت فيها وقود الحرب”.