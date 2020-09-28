عود على بدء.. كتلة هوائية حارة تؤثر مجددا على المملكة

تتأثر المملكة اليوم الإثنين بكتلة هوائية حارة نسبياً، تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الثلاثاء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الاربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 17، وفي مرتفعات الشراة 33 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 35 – 19، وفي الاغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت وخليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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