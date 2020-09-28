جمال عبد الناصر.. خمسون رحيلاً وما زال عرينه شاغراً ودوره قيد الانتظار .. بقلم: فهـد الريمــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 05:48
سفير أرمينيا لدى موسكو يعلن ان المقاتلين المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا دخلوا ساحة المعركة ضد بلاده

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني