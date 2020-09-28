سفير أرمينيا لدى موسكو يعلن ان المقاتلين المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا دخلوا ساحة المعركة ضد بلاده

قال سفير أرمينيا في موسكو فاردان توغانيان، إن المقاتلين الورتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا دخلوا ساحة المعركة في قره باغ.

وأكد السفير الأرمني أن تركيا نقلت إلى أرض المعركة في قره باغ نحو 4000 مقاتل من معسكرات التدريب في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية أمس الأحد إنها تتحرى معلومات عن مشاركة مقاتلين من سوريا في القتال مع أذربيجان في قره باغ نشرها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

من جانبه نفى حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان للسياسة الخارجية، صحة التقرير الذي أورده المرصد عن مشاركة مقاتلين من سوريا في الاشتباكات مع أرمينيا، ووصفه بأنه “هراء”.

وانتشرت أمس على مواقع التواصل فيديوهات يقول ناشروها إنها لمرتزقة سوريين انتقلوا عبر تركيا إلى جبهة القتال في قره باغ، فيما اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (المعارض) ان تركيا قد نقلت أول دفعة مرتزقة من سوريا إلى أذربيجان وسط تصعيد مع أرمينيا

ونسب الى ناشطين سوريين افادات، امس الأحد، بنقل تركيا أول دفعة لعناصر الفصائل المسلحة السورية “المرتزقة” إلى أراضي أذربيجان على خلفية التصعيد العسكري الحاد بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن “دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك”.

وأوضح المرصد أن هذه الدفعة “قد وصلت الأراضي التركية قبل أيام قادمة من منطقة عفرين شمال غربي حلب”، وأضاف أن “دفعة أخرى تتحضر للخروج إلى أذربيجان، في إطار الإصرار التركي على تحويل المقاتلين السوريين الموالين لها إلى مرتزقة”.

في غضون ذلك، تداول ناشطون أرمن مقطع فيديو يوثق حركة مكثفة لمسلحين يطلقون هتافات باللغة العربية على متن عربات قيل إنها تتجه إلى جبهات القتال في صفوف أذربيجان ضد القوات الأرمنية.

ويظهر الفيديو قافلة ضمت أكثر من 20 سيارة رباعية الدفع تحمل رجالا مسلحين وهم يرددون هتافات التكبير و”قائدنا محمد” باللغة العربية، بينما قالت سيدة تقف وراء المشهد باللغة الأذربيجانية عدة مرات “الله يقويكم”.