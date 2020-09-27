أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم.. وارتفاع الحرارة غدا وبعده

يطرأ اليوم الاحد ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة خلال اليومين المقبلين بكتلة هوائية حارة نسبياً، تؤدي إلى ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت وخليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة