في ذكرى رحيله.. ندوة ثقافية في مكتبة القاهرة الكبرى تثمّن عالياً دور القوة الناعمة في عهد عبد الناصر

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان ” الوعى والحقيقة”، بمقر المكتبة بالزمالك، تحدثت فيها الكاتبة أماني القصاص، والناقدة ناهد صلاح، وأدار الندوة الكاتب شريف عارف، وقدمها ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

وقد دارت الندوة حول مرور ٥٠ عاما على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، والعهد الناصرى بما يخص القوى الناعمة، كمصطلح يطلق حاليا على الثقافة والإعلام والفن، ودورها كأداة حديثة من أدوات الحروب، والتأكيد على هوية الدولة والشعوب وهو ما أدركه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

وفى البداية رحب ياسر عثمان بالضيوف، مع نبذة مختصرة لتعريف رواد المكتبة بهم، وقال إن المكتبة تحرص دائما على تقديم الندوات التى تسعى لتعرف الأجيال الجديدة بتاريخ مصر، وزعمائها ورموزها ومبدعيها فى مختلف المجالات، لبث روح الإنتماء وحب الوطن .

وتحدث الكاتب الصحفي شريف عارف، عن شخصية عبد الناصر وعهده، وماذا فعلت هذه الشخصية فى تاريخ مصر، ودور الإبداع والثقافة فى تعزيز هذا العهد، وأن فكرة القوة الناعمة تواجدت مع الدولة المصرية الحديثة، وبدأت بعد ثورة ١٩١٩، متمثلة فى ظهور العمل الإبداعي، مثل فنان الشعب سيد درويش ويوسف وهبى والنهضة المسرحية، ومحمود مختار ومحمد ناجى فى الفن التشكيلي كالنحت والرسم، وهى تتحرك بفعل ثورى ولا تتحرك بمفردها، وبالتالى هى ليست منفصلة عن مقاليد الحكم والدولة، وهذا من قبل ثورة ٢٣ يوليو، وقسم الندوة إلى محورين، الأول هو الفن متمثلا فى السينما والأغنية، والمحور الثاني هو الأدب والصحافة .

وعن المحور الأول وهو الأغنية والسينما، تحدثت الكاتبة والناقدة ناهد صلاح، وقالت إن عبد الناصر أدرك رغبة المجتمع فى التحرر من المستعمر بأفكاره وعاداته وثقافته، وبالتالى فهو أول من عرف كيفية الإستخدام للقوة الناعمة من خلال الثقافة والسينما وكيف تصنع الدراما والقوة الناعمة الإتجاه السياسى للشعوب، وألقت الضوء على تفهم عبد الناصر لهذه الفكرة التى تؤكد هوية الدولة، فقام بإنشاء العديد من المؤسسات التى تدعم السينما والثقافة، وانشأ وزارة الثقافة والإرشاد القومى عام ١٩٥٩، وقصور الثقافة المعروفة، ومعاهد الباليه والكونسرفتوار ومؤسسة دعم السينما، واعتمد على شخصيات محورية مثل فتحى رضوان وثروت عكاشة والأديب يحى حقى ونجيب محفوظ، ومخرجين أمثال صلاح ابو سيف وهنرى بركات فى تأكيد هوية الدولة، وأن القوة الناعمة هى انعكاس لأحوال الدولة سواء بالصعود أو الهبوط و هذا ما أدركه جمال عبد الناصر منذ البداية .

من جانبها، أكدت الكاتبة والإعلامية أمانى القصاص فى حديثها عن المحور الثانى وهو الصحافة والإعلام، أن جمال عبد الناصر قد عرف أهمية الصحافة كأداة أو قلعة لحرية التعبير، وأن صاحبة الجلالة لا يجوز أن يملكها أشخاص أو أفراد، ويجب أن يديرها أشخاص أكثر مهنية لإدارة العمل الصحفي، وبالتالى اهتم جدا بمهنية الصحفى، وأن الدولة فى هذه الفترة كانت تضع يدها على أدوات الإعلام والصحافة لمنع من يسيئون للدولة والشعب، وأن يخدم الإعلام المصرى المشروع الوطنى وحركات التحرر فى تلك الفترة والبعد عن المحتل وسيطرته الفكرية، وطالبت بوضع ضوابط على الصحف الخاصة للتقنين، ومنع من يسيئ إلى الدولة، والعناصر التى يدفع لها أكثر من دول أخرى فى الوقت الحالى .

وفى ختام الندوة، أهدى مدير عام المكتبة، شهادات تقدير باسم مكتبة القاهره الكبرى للسادة الضيوف، وهو تقليد للمكتبة فى كثير من الندوات الثقافية والفنية، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأقيمت الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف نيل القاهرة بتراس المكتبة .